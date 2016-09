Â«MitfahrbÃ¤nkeÂ» kommen an: Nachahmer fÃ¼r Projekt gesucht

«Mitfahrbänke» kommen an: Nachahmer für Projekt gesucht

erschienen am 02.09.2016



Ebersdorf/Löbau (dpa) - Ebersdorf macht mobil. Drei Monate nach dem Aufstellen sogenannter Mitfahrbänke in dem sächsischen Dorf südlich von Löbau (Görlitz) zieht Ortsvorsteher Andreas Förster eine positive Bilanz. «Unser Angebot wird genutzt, vielleicht finden sich in der Region noch Nachahmer», sagt er. «Mitfahrbänke» sind in Gebieten mit ausgedünntem Personennahverkehr zu finden und gehören bundesweit zu Initiativen in strukturschwachen Regionen. Dabei setzen die Kommunen auf Nachbarschaftshilfe. Wer auf der Bank Platz nimmt, möchte mitgenommen werden.

In der Oberlausitz wurde das Projekt initiiert durch die Bürgerliste Löbau. Bei Erfolg in Ebersdorf sollen die Mitfahrbänke künftig auch in anderen kleinen Ortschaften aufgestellt werden.