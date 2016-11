Mitteldeutsche Universitäten forschen gemeinsam

erschienen am 21.11.2016



Halle/Leipzig (dpa) - Die Universitäten Leipzig, Halle-Wittenberg, Jena und Erfurt gründen einen Forschungsverbund zur Globalisierung. Im «Forum for the Study of the Global Condition» sollen Wissenschaftler verschiedener Institutionen von Dezember an gemeinsam globale Verflechtungen erforschen, wie die Hochschulen am Montag mitteilten. Migration, Warenaustausch, Finanzflüsse und der Transfer von Ideen stünden im Fokus der Geistes- und Sozialwissenschaftler.

«Das Forschungsforum wird Ausdruck gelebter Kooperation zwischen den Universitäts- und außeruniversitären Forschungsstandorten in Mitteldeutschland sein», erklärte der Präsident der Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU), Walter Rosenthal. Neben den Universitäten beteiligen sich unter anderen auch das Leibniz-Institut für Länderkunde Leipzig und das Max-Planck-Institut für Ethnologie Halle an der Kooperation.