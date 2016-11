Mittelständler nehmen Breitbandausbau in die eigene Hand

erschienen am 23.11.2016



Limbach-Oberfrohna (dpa/sn) - Weil Sachsen beim Breitbandausbau noch immer hinterherhinkt, haben sieben Unternehmen aus Westsachsen ihr eigenes schnelles Glasfasernetz aufgebaut. «Wir können als Mittelständler nicht darauf warten, dass die Politik ihre Versprechen irgendwann umsetzt», sagte Andreas Barth vom Fertigungsnetzwerk am Mittwoch in Limbach-Oberfrohna. In dem Firmenbündnis haben sich unter anderem ein IT-Dienstleister, ein Maschinenbauer und ein Blechbearbeitungsbetrieb zusammengeschlossen. Für die schnelle Internetleitung mit 50 Megabit pro Sekunde wurde den Angaben zufolge seit Mai dieses Jahres ein sechsstelliger Betrag investiert.