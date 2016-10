Montanregion Erzgebirge: Welterbeantrag geht im Januar nach Paris

Prokjektkoordinator erklärt, wie die Chancen im zweiten Anlauf stehen - nicht mehr alle Kommunen werden mit Bergbauzeugen vertreten sein

erschienen am 23.10.2016



Freiberg. In der Reihe "Freiberger Kolloquium" ging es auf der jüngsten öffentlichen Veranstaltung um die Frage, wie es mit dem Weltkulturerbeprojekt Erzgebirge weitergeht. Mit dem Projektverantwortlichen von der TU Bergakademie, Helmuth Albrecht, sprach darüber Gabi Thieme.

Freie Presse: Im April hat Sachsen seinen Antrag, die Montanregion Erzgebirge als Weltkulturerbe anzuerkennen, zurückgezogen. Das Beratergremium der Unesco fand die Region zwar "welterbewürdig", drohte aber trotzdem für 2016 eine Nichteinschreibung in die Welterbeliste an. Sie haben gerade das weitere Vorgehen mit einem straffen Zeitplan vorgestellt.

Helmut Albrecht: Auf der Grundlage der Empfehlungen des Beratergremiums Icomos haben wir mit der Überarbeitung des Antrages begonnen. Ziel ist, ihn Anfang 2017 neu einzureichen. Dazu müssen wir bis Ende des Jahres fertig sein.

Der bisherige Antrag enthielt 85 Bestandteile, davon 79 auf deutscher Seite, die sich auf 39 Orte und acht historische Bergbaugebiete verteilten. Das waren den Icomos-Experten offenbar zu viele kleine und vor allem isolierte Bergbauzeugen, die den Charakter der Montanlandschaft nicht deutlich machen würden. Wie wollen Sie Abhilfe schaffen?

Icomos hat vor allem kritisiert, dass die Auswahl weniger großer Bestandteile auf tschechischer Seite im Widerspruch zu den vielen kleinen bei uns stehe. Man fordert eine Angleichung. Das wollen wir durch eine Reduzierung, aber gleichzeitige Vergrößerung der sächsischen Teile erreichen - auch um den Kulturlandschaftscharakter zu stärken.

Sie wollen von 79 auf 59 Bestandteile reduzieren. Davon dürften einige der 32 Kommunen wenig begeistert sein. Wie wollen Sie die Betreffenden vom Verzicht überzeugen?

Wir werden die Anzahl der Bestandteile sogar noch weiter reduzieren: etwa auf 20 bis 25. Dabei verbinden wir jedoch bislang isolierte, inhaltlich aber zusammenhängende Bergbauzeugen miteinander. Das führt letztlich dazu, dass nur wenige Kommunen aus dem Projekt herausfallen werden.

Das klingt kompliziert. Können Sie das mal an einem konkreten Beispiel deutlich machen?

Das ist noch nicht möglich, da wir gerade in der Abstimmung sind. Klar ist, dass wir uns auf den Erzbergbau und das damit verbundene Montanwesen konzentrieren müssen. Alle 32 Kommunen haben bereits im April deutlich gemacht, dass sie auch im Falle einzelner Streichungen das Projekt weiterhin unterstützen und finanzieren werden. Letztlich kommt der Welterbetitel der gesamten Region, nicht nur einzelnen Kommunen zugute.

Taucht der eine oder andere Ort - alle haben das Vorhaben ja bisher mitfinanziert - nun vielleicht gar nicht mehr auf?

Im Rahmen des Welterbeantrages wird das in Einzelfällen passieren. Aber auch in der Champagne in Frankreich, die dieses Jahr Welterbe wurde, sind nicht alle Orte "Welterbe"-Orte. Trotzdem wird die Champagne nun insgesamt weltweit als Welterbe wahrgenommen und vermarktet.

Bestandteil des Antrags sind auch viele Bergbaufolgeindustrien, nach Auffassung der Unesco zu viele.

Wir müssen uns auf das Montanwesen unmittelbar konzentrieren. Dennoch versuchen wir, die ganz direkt mit dem Montanwesen verbundenen Folgeindustrien wie etwa die Blaufarbenindustrie oder das erzgebirgische Holzschnitzgewerbe im Antrag zu belassen. Wir haben starke Argumente dafür und hoffen, dass Icomos sie akzeptiert.

Es gab 2016 mehrere Beratungen mit Icomos-Experten, auch vor Ort. Sie versuchen, deren Empfehlungen umzusetzen. Könnte es trotzdem eine neuerliche Niederlage im Verfahren geben?

Möglich ist alles, aber unserer Ansicht nach unwahrscheinlich. Kein großer Welterbeantrag hat es im ersten Versuch geschafft. Da waren wir wohl etwas zu optimistisch. Die Ablehnung im ersten Versuch hat uns aber die Möglichkeit verschafft, den Neuantrag in enger Kooperation mit Icomos zu erarbeiten. Erfüllen wir die Forderungen, kann Icomos den Antrag kaum erneut ablehnen.

Muss die tschechische Seite Ihren Antrag eigentlich auch überarbeiten, wo ja ohnehin nur sechs Kommunen beteiligt sind?

Ja, sie müssen ihre sehr großen Bestandteile durch eine gewisse Verkleinerung anpassen, damit grenzüberschreitend ein einheitlicher Eindruck bei der Auswahl und dem Zuschnitt der Bestandteile entsteht.

Nach Ihrem Zeitplan soll der überarbeitete Antrag im Februar eingereicht werden. Aber für den Titel 2017 sind doch längst deutsche Anwärter im Boot. Heißt das, vor 2018 wird es ohnehin nichts mit der Anerkennung?

Das ist richtig. Die beiden deutschen Plätze für 2017 sind von Hamburgs jüdischen Friedhöfen und Schleswig-Holsteins Wikinger-Stätten besetzt. Wir haben momentan nur einen sicheren Listenplatz für 2018. Es laufen aber Aktivitäten, eventuell durch Tausch doch noch einen Bewerberplatz für 2017 zu erhalten.

Wie sicher ist die Verleihung 2018? Gegenwärtig wird über eine Neureglung der jährlichen Anzahl von Nominierungen pro Land diskutiert. Was hieße das im Ernstfall für unser Vorhaben?

Nur bei einer erfolgreichen Bewerbung 2017 könnte 2018 die Verleihung erfolgen. Reichen wir erst 2018 ein, könnte die Verleihung frühestens 2019 erfolgen. Momentan berät das Welterbekomitee über eine Reduzierung der jährlichen Nominierungen pro Vertragsstaat von 2 auf 1. Es ist aber noch unklar, ab wann diese Regelung gelten soll. Sicher nicht schon 2017. Sollte sie ab 2018 gelten, so müsste die Kultusministerkonferenz der Bundesrepublik entscheiden, welcher der beiden Vorschläge für 2018 den Vorzug erhält. Für diesen Fall rechnen wir uns gute Chancen aus, dass wir das sein werden. Ich bin sicher, das Erzgebirge wird spätestens 2019 Welterbe.

Sie befassen sich seit 2001 mit dem Projekt, haben wesentlichen Anteil am Zustandekommen des Hunderte Seiten umfassenden Antrags. Gibt es da auch Momente, wo man alles hinschmeißen möchte?

Natürlich gab es da immer wieder Momente der Frustration und Verzweiflung. Aber Hinschmeißen war nie die Frage. Das Erzgebirge hat das Potenzial zum Welterbe. Das hat letztlich auch Icomos anerkannt. Jetzt geht es nur noch darum, wie der Weg dahin aussieht. Wir sind ganz kurz vor dem Ziel. Wichtig ist, dass niemand - auch die Kommunen nicht - den Kopf verliert.