Mordprozess gegen 89-Jährigen vertagt

Der Mordprozess gegen einen 89-Jährigen zieht sich weiter in die Länge. Weil der Verteidiger einen familiären Notfall hat, wird die Verhandlung vor dem Landgericht Chemnitz vertagt. Ein Urteil fällt frühestens in zwei Wochen.

erschienen am 03.01.2017



Chemnitz (dpa/sn) - Nach wenigen Minuten war alles vorbei: Statt der erwarteten Plädoyers und eines erhofften Urteils ist der Prozess gegen einen 89 Jahre alten Mann wegen Mordes an seiner früheren Lebensgefährtin vertagt worden. Am Dienstag wurde die Verhandlung am Landgericht Chemnitz wegen eines Notfalls in der Familie des Anwalts des Angeklagten unterbrochen. Somit lässt ein Urteil weiter auf sich warten. Der Prozess gegen den aus der Oberpfalz stammenden Rentner wird nun am 17. Januar mit dem achten Verhandlungstag fortgesetzt.

Die Staatsanwaltschaft wirft Karl O. Mord aus Heimtücke vor. Der Mann aus Frankenberg (Landkreis Mittelsachsen) soll seine ehemalige Lebensgefährtin am 22. März vorigen Jahres absichtlich umgefahren und sterben lassen haben. Dafür soll er seinen stillgelegten Pkw unter anderem mit Styroporplatten und Stoffen präpariert, der Frau aufgelauert und sie auf ihrem Motorroller gerammt haben. Anschließend soll er weggefahren sein.

Die Frau starb im Krankenhaus an den Folgen ihrer zahlreichen schweren Sturzverletzungen. Der Angeklagte, der die Vorwürfe bestreitet, und das Opfer waren bereits seit 2012 kein Paar mehr.

Während der kurzen Verhandlung klärte die Vorsitzende Richterin Simone Herberger darüber auf, dass es keine Bestechung von Zeugen durch den Angeklagten gegeben habe. Diesen Verdacht hatte die Staatsanwaltschaft geäußert, nachdem im Juni vorigen Jahres 2500 Euro durch den Verteidiger an einen Zeugen überwiesen worden waren. Der Anwalt hatte die Zahlung damit begründet, dass der Nachbar sich um das Haus und das Grundstück gekümmert habe. Laut Richterin habe sich dies bestätigt. «Ein pflichtwidriges Verhalten ist nicht ersichtlich.»

Ein Urteil in dem Prozess war bereits für den Dezember avisiert gewesen. Zwei Töchter des Opfers hatten jedoch nachträglich am Unfallort ein Fragment eines Auto-Kennzeichens gefunden. Dies wurde nun kriminaltechnisch untersucht. Eine DNA-Spur des Angeklagten wurde daran nicht gefunden, teilte die Richterin mit.