Moskauer Repräsentant sieht Chancen für sächsische Firmen

erschienen am 19.10.2016



Samara/Dresden (dpa/sn) - Trotz EU-Sanktionen und Gegen-Sanktionen sieht der Direktor des Hauses der Deutschen Wirtschaft in Moskau Chancen für die deutsche Wirtschaft in Russland, auch für die sächsische. «Es gibt in Sachsen viele Weltmarktführer in Nischenprodukten, womit diese punkten können», sagte Ullrich Umann der Deutschen Presse-Agentur. «Zudem sind die russischen Beziehungen zur sächsischen Wirtschaft schon Jahrzehnte alt. Allein die Chemnitzer Werkzeugmaschinenbauer haben 50 000 Werkzeugmaschinen zu Sowjetzeiten hergeliefert. Das heißt, der sächsische Maschinenbau ist hier verwurzelt und bekannt. Insofern haben sächsische Maschinenbauer immer noch gute Karten, weil die Beziehungen historisch gewachsen sind.»