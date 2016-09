Motorradfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

erschienen am 02.09.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Ein Motorradfahrer ist bei Chemnitz frontal gegen ein Auto geprallt und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, geriet eine 42 Jahre alte Frau am Donnerstagabend in einer Linkskurve mit ihrem Auto in den Gegenverkehr und stieß mit dem 48 Jahre alten Motorradfahrer zusammen. Der Mann wurde schwer verletzt, die zehnjährige Tochter der Unfallverursacherin leicht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 10 000 Euro.