Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

erschienen am 13.10.2016



Markkleeberg (dpa/sn) - Bei einem Unfall im Landkreis Leipzig ist ein 27-Jähriger schwer verletzt worden. Der Motorradfahrer verlor beim Überholen auf nasser Straße am Mittwoch in Markkleeberg die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei in Leipzig am Donnerstag mitteilte. Er stürzte und wurde im Gegenverkehr von einem Auto erfasst. Dessen 53 Jahre alte Fahrerin blieb unverletzt. Laut Polizei sind die Kennzeichen des Motorrads gestohlen. Der Mann habe wahrscheinlich Drogen mit sich geführt. Zudem habe er keine gültige Fahrerlaubnis, hieß es.