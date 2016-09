Musikschulen in Sachsen sind gefragt

erschienen am 10.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Immer mehr Kinder und Jugendliche wollen in Sachsen vor allem Klavier, Violine, Gitarre oder Flöte spielen. Laut Landesverband der Musikschulen ist die Zahl der Schüler in den 25 kommunalen Musikschulen des Verbandes allein im vergangenen Jahr von rund 65 000 im Jahr 2014 auf mehr als 67 500 gestiegen. Die Schulen wünschen sich jedoch mehr finanzielle Hilfe vom Land. Der Zuschuss von rund 5,1 Millionen Euro jährlich sei seit 2002 praktisch unverändert, hieß es. Die Kosten hingegen seien gestiegen. Dem Verband zufolge fehlen gemessen am damaligen Stand etwa 1,5 Millionen Euro.