Mutmaßliche Mitglieder von Kameradschaft in U-Haft

erschienen am 01.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Die sechs festgenommenen mutmaßlichen Mitglieder der rechtsextremen «Freien Kameradschaft Dresden» sind jetzt alle in Untersuchungshaft. Wie Oberstaatsanwalt Oliver Möller am Donnerstag mitteilte, wurden auch die anderen drei dem Haftrichter vorgeführt. Zuvor waren ebenfalls am Mittwoch bereits drei Verdächtige in Untersuchungshaft gekommen.

Insgesamt durchsuchte die Polizei am Mittwoch 19 Wohnungen der Neonazi-Kameradschaft in Dresden und Heidenau. Daraufhin wurden die sechs mutmaßlichen Mitglieder festgenommen. Die Generalstaatsanwaltschaft geht insgesamt von 15 Männern und 2 Frauen aus, die der Gruppe angehören sollen. Einige davon seien bereits vorbestraft. Schon seit Monaten ermittelt die Polizei gegen die «Freie Kameradschaft Dresden». Sie steht im Verdacht, diverse Straftaten begangen zu haben - unter anderem gegen Asylunterkünfte in Freital, Heidenau und Dresden.