Mutmaßlicher Bombenleger von Dresden trat bei Pegida auf

erschienen am 09.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Der wegen der Sprengstoffanschläge von Dresden verhaftete 30-Jährige ist als Redner beim fremden- und islamfeindlichen Pegida-Bündnis in Erscheinung getreten. Das bestätigte das für Extremismus zuständige Operative Abwehrzentrum (OAZ) der Polizei am Freitag. «Wir haben davon auch Kenntnis», sagte OAZ-Chef Bernd Merbitz, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Im Internet ist ein Video zu finden, das den 30-Jährigen zeigen soll. Während einer Rede im Sommer vergangenen Jahres verlas er bei einer Pegida-Kundgebung einen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und äußerte sich dabei auch abfällig über Ausländer.

Der Verdächtige war am Donnerstag auf einer Baustelle in Hessen festgenommen worden, wo er auf Montage tätig war. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft lebt der 30-Jährige allein in Dresden. Laut den Ermittlungsbehörden ist er für die Sprengstoffanschläge auf eine Moschee und das Kongresszentrum der Elbestadt am 26. September verantwortlich. Hinweise auf Komplizen gibt es bisher nicht. Am Freitag ordnete ein Richter Untersuchungshaft gegen ihn an.