MutmaÃŸlicher SexualstraftÃ¤ter sitzt in Untersuchungshaft

Mutmaßlicher Sexualstraftäter sitzt in Untersuchungshaft

erschienen am 30.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Weil er sich an zwei Mädchen sexuell vergangen haben soll, sitzt ein 46 Jahre alter Mann aus Leipzig in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Polizei vom Freitag soll er im März 2016 eine Neunjährige in sein Auto gezerrt und sexuelle Handlungen begangen haben. Im Zuge der Ermittlungen stießen die Beamten auf ein ähnliches Delikt aus dem Jahre 2002 an einem damals sieben Jahre alten Mädchen. Der Beschuldigte, der bisher nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, habe beide Taten eingeräumt, teilte die Polizei weiter mit.

Er wurde am Donnerstag festgenommen, einen Tag später erließ ein Richter des Amtsgerichtes Leipzig Haftbefehl. Die Polizei hatte öffentlich nach dem Mann gefahndet.