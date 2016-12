NSU-Prozess: Streit um psychiatrisches Zschäpe-Gutachten

erschienen am 21.12.2016



München (dpa) - Im NSU-Prozess will das Gericht am Mittwoch erneut versuchen, das psychiatrische Gutachten über die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe zu hören. Der Sachverständige Henning Saß war am Dienstag nicht zu Wort gekommen, weil ihm Zschäpes Verteidigung «methodische» Mängel vorhielt und seine Abberufung verlangte. Bundesanwaltschaft und Nebenkläger hatten dem widersprochen. Das Gericht hatte sich vertagt und wird am Mittwoch voraussichtlich über den Antrag entscheiden.

Saß hatte in einem schriftlich eingereichten Vorgutachten Zschäpes Schuldfähigkeit bejaht. Zur Frage einer Sicherungsverwahrung nach der Verbüßung einer eventuellen Haftstrafe hatte er sich nicht eindeutig geäußert, jedoch weitere Erläuterungen im endgültigen Gutachten in Aussicht gestellt.

Zschäpe ist als mutmaßliche Mittäterin der zehn Morde angeklagt, die die Bundesanwaltschaft dem «Nationalsozialistischen Untergrund» vorwirft. Neun der Opfer waren türkisch- oder griechischstämmige Gewerbetreibende, die aus fremdenfeindlichen Motiven ermordet worden sein sollen.