NSU-Prozess: Zweiter Anlauf im Gutachterstreit

erschienen am 27.04.2017



München (dpa) - Im NSU-Prozess hat das Gericht für heute erneut die beiden forensischen Psychiater Pedro Faustmann und Henning Saß geladen. Saß hatte Zschäpe psychiatrisch begutachtet. Faustmann war von der Zschäpe-Verteidigung beauftragt worden, das Saß-Gutachten «methodenkritisch» zu untersuchen.

Faustmann sollte seine Kritik planmäßig schon am Vortag anbringen, kam aber wegen eines Verfahrensstreits nicht zu Wort. Offen ist, ob das Gericht ihn nunmehr aufrufen wird. Die Bundesanwaltschaft sprach sich dagegen aus. Aus Zschäpes Verteidigung war zu hören, Faustmann werde auch am Donnerstag wieder im Gericht erscheinen. Das Gericht legte sich am Mittwoch nicht fest.

Zschäpe ist wegen Mittäterschaft an allen Verbrechen des «Nationalsozialistischen Untergrunds» angeklagt. Dazu gehört eine rassistisch motivierte Serie von neun Morden, deren Opfer türkisch- oder griechischstämmige Gewerbetreibende in ganz Deutschland waren.