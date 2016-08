NSU: ThÃ¼ringer Ermittler widersprechen Kollegen

NSU: Thüringer Ermittler widersprechen Kollegen

erschienen am 18.08.2016



Erfurt (dpa/th) - Vor dem Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss sind erneut scharfe Widersprüche zwischen den Aussagen von Zeugen zu Tage getreten. Eine Mitarbeiterin des Thüringer Landeskriminalamtes (LKA) widersprach am Donnerstag in Erfurt der früheren Darstellung eines Polizisten aus Baden-Württemberg zum Zustand des ausgebrannten NSU-Wohnmobils kurz nach dem Auffliegen der Terrorzelle. Das Fahrzeug, das sie vorgefunden habe, sei keinesfalls besenrein gewesen, sagte die Mitarbeiterin der LKA-Tatortgruppe, die am 18. November 2011 mit der Spurensicherung in dem Wohnmobil befasst war.

Der Beamte aus Baden-Württemberg hatte in einer früheren Ausschusssitzung ausgesagt, er habe das Fahrzeug «besenrein» verlassen, nachdem er dort am 5. November 2011 in Gotha Spuren gesichert habe. Das Wohnmobil sei komplett ausgekehrt und der Schutt dann auch noch einmal gefiltert worden. Die Thüringer Polizistin schilderte hingegen, in dem Fahrzeug hätten noch Schutt und andere Spuren gelegen - darunter eine Patronenhülse.

In dem nach einem Bankraub ausgebrannten Fahrzeug waren am 4. November 2011 die Leichen von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos in dem ausgebrannten Wohnmobil gefunden worden. Das Fahrzeug wurde dann in die Halle eines Abschleppunternehmens gebracht und dort mehrfach untersucht.