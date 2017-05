Nach Anschlag: Bessere Ausbildung von Wachleuten gefordert

erschienen am 23.05.2017



Bad Homburg/Dresden (dpa/sn) - Nach dem Terroranschlag von Manchester hat der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft eine bessere Ausbildung von Wachleuten für den Einsatz bei Großveranstaltungen angemahnt. Bisherige Vorschriften mit einer sogenannten Unterrichtung bei der Industrie- und Handelskammer reichten nicht mehr aus, sagte Hauptgeschäftsführer Harald Olschok am Dienstag dem Sender Hitradio RTL in Dresden.

«Es muss eine Ausbildung und Einweisung vor Ort passieren. Im Stadion, beim Open-air-Konzert, beim Kirchentag - das kann ich nicht bei der Industrie- und Handelskammer lernen.» Zugleich forderte Olschok mehr Kontrolltechnik: «Man muss da aufrüsten.» Wichtig sei ein Zusammenspiel zwischen Polizei, Veranstaltern und privaten Sicherheitsunternehmen.