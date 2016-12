Nach Anschlag: Pegida-Redner unter Verdacht

Zwei Sprengstoff-Attacken erschütterten Ende September Dresden. Wie die Polizei dem 30-Jährigen auf die Spur kam.

Von Uwe Kuhr

erschienen am 09.12.2016



Dresden. Der mutmaßliche Bombenleger von Dresden sitzt seit Freitag hinter Schloss und Riegel. Er soll Ende September kurz vor den zentralen Feiern zum Tag der Deutschen Einheit Anschläge auf eine Moschee und ein Kongresszentrum in der Landeshauptstadt verübt haben. Sächsische Ermittler waren zehn Wochen nach den Attentaten dem mutmaßlichen Täter so dicht auf den Fersen, dass sie den 30-jährigen gebürtigen Dresdner mit Hilfe von Spezialkräften am Donnerstag in Hessen dingfest machen konnten. Der "dringend tatverdächtige" Nino K. sitzt inzwischen in Dresden in Untersuchungshaft, so Sachsens Generalstaatsanwaltschaft. Der Vorgang gewinnt an Brisanz, weil K. Anhänger und Redner der islam- und ausländerfeindlichen Pegida-Bewegung ist.

Die sächsische Justiz geht davon aus, den richtigen Mann zu haben. Die Ermittlungen, zu denen eine Öffentlichkeitsfahndung gehörte, hätten den Verdacht gegen Nino K. erhärtet, so Oberstaatsanwalt Wolfgang Klein. Der mutmaßliche Täter wurde auf einer Baustelle in Hessen festgenommen, wo er auf Montage war. Unmittelbar danach wurde er nach Sachsen gebracht, wo am Freitag ein DNA-Abgleich mit Spuren von den Tatorten Gewissheit brachte, so der Sprecher. Durchsuchungen in K.s Wohnung und an seinem Arbeitsplatz in Dresden hätten diverse Gegenstände zutage gefördert, "die mutmaßlich zur Herstellung von Spreng- und Brandvorrichtungen genutzt werden können". Außer den beiden Bombenanschlägen am 26. September wird ihm auch die Platzierung einer Bombenattrappe an einem Pfeiler der Dresdner Marienbrücke am 29. September zur Last gelegt.

Nach Kleins Worten galt K. bisher "als ein strafrechtlich völlig unbeschriebenes Blatt". Die Ermittler gehen noch davon aus, dass der mutmaßliche Attentäter allein gehandelt hat. Hinweise auf Mitwisser, Helfer oder eine Gruppe gebe es bislang nicht. Weitere Taten - wie etwa der bisher ungeklärte Sprengstoffanschlag auf ein Flüchtlingsheim vom Februar 2015 in Freiberg - konnten Nino K. nicht zugeschrieben werden. "Aber die Ermittlungen laufen noch", so Klein.

Fragen "einer möglichen Radikalisierung" von K. im Umfeld von Pegida wirft die Extremismusexpertin der Linken im Landtag, Kerstin Köditz, auf. Karrieren zu Rechtsterroristen seien keine Einzelfälle im Freistaat, sagte sie. Für sie sei der konkrete Fall ein Ergebnis der "Verhätschelung Pegidas" durch den Verfassungsschutz. Beide Anschläge bewerte der Freistaat bis heute noch nicht einmal als "politisch motiviert". Valentin Lippman, Innenexperte der Grünen, verwies darauf, dass nun endgültig offenbar sei, "dass aus Hass schlimmste Straftaten entstehen können".

K. hatte am 13. Juli 2015 eine im Internet abrufbare Rede vor etwa 2500 Pegida-Anhängern gehalten, wo er sich als "zum harten Kern" der Bewegung gehörend feiern ließ. Er verlas einen offenen Brief an Kanzlerin Angela Merkel (CDU), worin er Ausländer und Flüchtlinge als "faul und kriminell" sowie den Islam als die "größte Massenvernichtungswaffe" bezeichnete. "Wenn Sie (Angela Merkel - die Red.) wollen, dass es in Deutschland und in Europa zum Bürgerkrieg kommt", rief er, "dann machen Sie nur so weiter. Aber dann Gnade Ihnen Gott, denn von uns werden Sie keine Gnade erhalten."

Pegida-Chef Lutz Bachmann, inzwischen rechtskräftig wegen Volksverhetzung verurteilt, dankte damals "unserem Nino" für die "starken und deutlichen Worte". Am Freitag allerdings ging er auf Halbdistanz. Über Facebook teilte er mit: "Wenn er es war, dann bitte einsperren und Schlüssel wegwerfen." Und fügte hinzu, "egal ob da nur etwas Ruß an die Wand geschmiert wurde oder ein Böller gezündet".