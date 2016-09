Nach Leichenfund in Leipzig:Â Todesursache noch unklar

Nach Leichenfund in Leipzig: Todesursache noch unklar

erschienen am 09.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Nach dem Fund einer männlichen Leiche in Leipzig ermittelt die Polizei nach wie vor zu den Todesumständen. «Eine Obduktion wurde durchgeführt, deren schriftliches Ergebnis liegt aber noch nicht vor», sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag. Auch wenn die Todesursache noch nicht feststehe sei davon auszugehen, dass kein natürlicher Tod vorliege. Die Leiche war am Mittwoch in einem Gebüsch in der Nähe einer Kirche entdeckt worden. Bei dem Toten handelt es sich laut Polizei um einen 64-Jährigen.