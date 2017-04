Nach Protest von der Basis setzt die Kirche Stellenkürzungen aus

Die evangelische Kirche in Sachsen rechnet bis 2040 mit einem Rückgang der Mitglieder von derzeit etwa 727.000 auf rund 416.000. Beim Streit um die Strukturanpassung gibt es jetzt eine Atempause.

Von Eva Prase

erschienen am 10.04.2017



Dresden. Die evangelische Landeskirche wird die für Anfang 2019 geplanten Stellenkürzungen und Strukturanpassungen zunächst um ein Jahr zurückstellen. Das teilte das Landeskirchenamt am Montag mit und reagierte damit auf interne Widerstände zu den Plänen. Die Strukturanpassungen, mit der die Kirche der demografischen Entwicklung Rechnung tragen will, laufen bereits seit Ende der 1990er Jahre. Prognosen gehen davon aus, dass die Anzahl der Kirchenmitglieder bis 2040 von derzeit 727.880 auf 415.990 sinkt.

Entsprechend soll bis 2040 die Anzahl der Stellen im Verkündigungsdienst - also die der Pfarrer, Kantoren und Gemeindepädagogen - um 40 Prozent reduziert werden. Die Anzahl der Pfarrer würde damit von derzeit 550 auf 320, die der Gemeindepädagogen von gegenwärtig 248 auf 144 und die der Kantoren von 170 auf 96 reduziert. Angestrebt werden zudem Kirchgemeindestrukturen, die auch 2040 noch 4000 Mitglieder im ländlichen und 6000 Mitglieder im städtischen Bereich zählen. Um damit langfristig Planungssicherheit zu erreichen, sollten die Zusammenlegungen von Kirchgemeinden und Verschiebungen von Kirchenbezirksgrenzen - über Zwischenschritte bis 2025 vollzogen sein.

Diese dauerhaften Einschnitte dominierten bereits die Frühjahrstagung der 27. Landessynode vor einer Woche. Gleich am ersten Beratungstag musste die Tagesordnung für die 80 Synodalen verändert werden aufgrund des großen Diskussionsbedarfs. Im Zentrum der Debatte stand das von der Kirchenleitung im Oktober 2016 verabschiedete Konzept "Kirche mit Hoffnung in Sachsen".

Mit der jüngsten Entscheidung folgt die Kirchenleitung nun einem Beschluss der Synode. Das Kirchenparlament hatte mit einer Stimme Mehrheit ein Änderungsgesetz bezüglich der Kirchgemeinden zurückgestellt. Außerdem hatten die Synodalen einen einjährigen Entscheidungsfindungsprozess gefordert und die Kirchenleitung gemahnt, neben ihrem eigenen Konzept weitere Modelle zur Strukturreform zu prüfen sowie Probleme und Wünsche der Gemeinden bei der Umsetzung zu berücksichtigen.

"Wir müssen uns der Strukturanpassung nüchtern und vorausschauend stellen. Außerdem wollen wir bei dem nicht leichten Prozess die Kirchgemeinden mitnehmen", sagte am Montag der Präsident der Synode, Otto Guse, der "Freien Presse". Er ermunterte zudem "alle, die in den Gemeinden Ideen zur Zukunftsfähigkeit haben, diese vorzubringen". Vor und nach der Tagung der Synode seien rund 40 Schreiben eingegangen. "Die sichten wir jetzt und werden noch einmal schauen, welche Alternativen es zum Konzept ,Kirche mit Hoffnung in Sachsen' der Kirchenleitung gibt", so Guse.

Aber klar sei schon jetzt, dass es nötig sei, Abschied zu nehmen von der Erwartung, dass alle Tätigkeitsfelder in ihrem vollen Umfang in jeder Gemeinde von Hauptamtlichen mit landeskirchlichen Planstellen abgedeckt werden können. Guse: "Dafür wird das lutherische Denken, wonach in jedem Laien auch ein Priester wirken könne, erneuert. Hauptamtliche Mitarbeiter werden künftig das Ehrenamt fördern, gewinnen und begleiten."