Nach Reifenplatzer Ã¼berschlagen: Drei Verletzte auf A4

Nach Reifenplatzer überschlagen: Drei Verletzte auf A4

13.09.2016



Görlitz (dpa/sn) - Bei einem Unfall kurz vor dem Autobahntunnel Königshainer Berge auf der A4 sind drei Menschen verletzt worden - einer schwer. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, geriet das Auto auf der Fahrt Richtung Görlitz nach einem Reifenplatzer ins Schleudern, prallte gegen einen Sattelzug und überschlug sich. Der 23-jährige Fahrer sowie ein 26 Jahre alter Insasse wurden bei dem Unfall am Dienstagvormittag leicht verletzt, der 30-jährige Beifahrer schwer. Weil ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle gerufen wurde, musste die Autobahn in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Behinderungen dauerten bis zum Nachmittag an. Der Schachschaden wird auf rund 13 000 Euro geschätzt.

Während der Bergung kam es laut Polizei zu einer gefährlichen Situation für die Retter. Etwa 30 Autos hatten die Straßensperrung der Polizei auf Schleichwegen und Notzufahrten umfahren und waren wieder auf die Autobahn aufgefahren. Die Polizei musste die Fahrer stoppen.