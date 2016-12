Nach Zugpannen: MRB fährt wieder nach Regelfahrplan

erschienen am 12.12.2016



Chemnitz. Nach über einer Woche im Ausnahmezustand kehrt die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) auf den Strecken Dresden-Hof, Dresden-Zwickau und Chemnitz-Elsterwerda vorerst zum gewohnten Fahrplan zurück. Man fahre "bis auf weiteres" wieder nach Regelfahrplan, teilte die MRB am Montag mit. Allerdings sind noch immer nicht alle 29 Elektrotriebwagen einsatzbereit. 16 Coradia-Continental-Züge sowie mehrere geliehene Ersatzzüge - darunter eine Garnitur der Pressnitztalbahn mit alten Reichsbahnwagen - würden auf den drei Linien rollen, hieß es. Wegen der Ersatzfahrzeuge müsse mit einer eingeschränkten Sitzplatzkapazität gerechnet werden.

Die MRB hatte in der vorigen Woche einen Großteil der Coradia-Bahnen des Herstellers Alstom aufgrund von Ausbröckelungen an den Radsätzen und Störungen bei der Türsteuerung aus dem Verkehr ziehen müssen. In der Folge kam es zu massiven Zugausfällen und Verspätungen. Die Alstom-Züge sind erst seit einem halben Jahr im Einsatz. (jdf)