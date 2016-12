Nach Zugriff: Mutmaßliche Drogenhändler in U-Haft

erschienen am 06.12.2016



Dresden (dpa/sn) - In Sachsen sind fünf mutmaßliche Drogenhändler aus dem Verkehr gezogen worden. Bei dem Zugriff wurden mehr als sechs Kilogramm einer kristallinen Substanz sichergestellt, wie das Landeskriminalamt (LKA) am Dienstag mitteilte. LKA und Zollfahndung gehen davon aus, dass es sich um Crystal Meth handelt. Eine Analyse steht allerdings noch aus.

Gegen die Männer wurde Haftbefehl erlassen. Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift mit Mitarbeitern beider Behörden hatte die Tatverdächtigen schon seit Januar dieses Jahres im Blick. Sie sollen die Drogen aus Tschechien geschmuggelt haben. Die Betroffenen seien außergewöhnlich konspirativ vorgegangen, hieß es.