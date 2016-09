Nach ZusammenstÃ¶ÃŸen in Bautzen: Linke greift Polizei an

Nach Zusammenstößen in Bautzen: Linke greift Polizei an

erschienen am 16.09.2016



Dresden/Bautzen (dpa/sn) - Mit Blick auf die jüngsten gewaltsamen Zusammenstöße zwischen Rechtsextremen und jungen Flüchtlingen in Bautzen hat die sächsische Linke die Polizei scharf angegriffen. Diese verharmlose in ihrer Darstellung der Ereignisse die in der Stadt existierenden «organisierten Nazi-Strukturen» und mache die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zu Sündenböcken, heißt es in einer Erklärung vom Freitagabend. Diese hatte zuvor der Landesvorstand der Partei verabschiedet. 25 Jahre nach den Ausschreitungen in Hoyerswerda gehe es jetzt darum, in Bautzen eine «national befreite Zone» zu verhindern.

In ihrer Erklärung wirft die Linke den Sicherheitskräften vor, das Problem des Rechtsextremismus in der ostsächsischen Stadt nicht klar anzusprechen. Indem der Bautzener Polizeichef den jungen Flüchtlingen die Schuld an den Ausschreitungen zuweise und über das tieferliegende Problem geradezu hinweggehe, unterstütze er den vorhandenen «Alltagsrassismus». Und wenn nunmehr ein organisiertes Nazi-Bündnis der Stadt eine «Ruhepause» ankündige, aber gleichzeitig mit deren Ende drohe, falls die Politik seinen Forderungen nicht nachkommt, zeige das, wie sicher sich die Rechten in Bautzen fühlten.