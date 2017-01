Nachfrage nach Termin-Service für Fachärzte gering

erschienen am 07.01.2017



Dresden (dpa/sn) - Ein Ansturm auf den Vermittlungsservice für Fachärztetermine in Sachsen ist bisher ausgeblieben. Der Service habe im vergangenen Jahr in 3500 bis 4000 Fällen Patienten geholfen, einen Arzt zu finden, sagte der Vorstandschef der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, Klaus Heckemann, in Dresden. Verglichen mit landesweit rund acht Millionen Behandlungsfällen je Quartal erscheine die Nachfrage zwar relativ gering. «Der Service ist dennoch sinnvoll.» Am häufigsten seien Fachärzte für Neurologie und Psychiatrie, Augenärzte und Rheumatologen nachgefragt worden.