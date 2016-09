Nachlass von Dresdner Theaterdirektor im MÃ¼ll entdeckt

Nachlass von Dresdner Theaterdirektor im Müll entdeckt

erschienen am 21.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Im Papiermüll in einem Ort in Südtirol ist der Nachlass des ehemaligen Dresdner Theaterdirektors Paul Maria Willi entdeckt worden. Die historisch bedeutenden Unterlagen wurden nach Angaben der Dresdner Stadtverwaltung vom Mittwoch an das Stadtarchiv übergeben. «Es ist ein Glücksfund», sagte ein Rathaussprecher. Nach seinen Angaben hatte eine Künstlerin auf der Suche nach Altpapier für ihre Collagen auffällige Kartons in einer Mülltonne für Papier gefunden. Ihre Schwiegertochter erkannte die Brisanz.

Das Konvolut, darunter persönliche und geschäftliche Korrespondenzen, Filmnegative oder Rechnungsbelege, soll nun wissenschaftlich erschlossen werden. Willi war von 1918 bis 1924 Direktor des Dresdner Albert-Theaters, das bis 1913 als Königliches Schauspielhaus diente, und arbeitete nach seiner Abberufung in ganz Deutschland.