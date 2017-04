Nachwuchswissenschaftler wetteifern bei «Jugend forscht»

erschienen am 08.04.2017



Dresden (dpa/sn) - Sachsens kreativste Nachwuchswissenschaftler wetteifern heute in Dresden um die Siegerplätze im Landesfinale des Wettbewerbs «Jugend forscht». 27 Teilnehmer im Alter von 14 bis 20 Jahren stellen ihre Forschungsprojekte in diesem Jahr zu dem Motto «Zukunft - ich gestalte sie!» vor. Eine Jury wählt die besten der insgesamt 25 Projekte und Präsentationen aus den Gebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik, Technik und Physik aus. Der Landessieger vertritt Sachsen dann beim Bundeswettbewerb «Jugend forscht» im Mai 2017 in Erlangen.