Naturschützer beklagen zerstörte Schwalbennester

erschienen am 15.04.2017



Leipzig (dpa/sn) - Wenn in diesen Tagen die Schwalben aus ihren Winterquartieren nach Sachsen zurückkehren, werden einige Brutpaare ihre angestammten Nistplätze vermissen. «Hausbesitzer zerstören immer wieder Schwalben-Nester, weil der Vogeldreck sie stört», sagte Ina Ebert vom Naturschutz-Landesverband Sachsen in Leipzig. Dabei gebe es eine Reihe von Möglichkeiten, um Hauswände vor der Verschmutzung zu schützen, etwa mit kleinen Brettern etwa 50 Zentimeter unter der Kinderstube. Die Zerstörung der Nester sei ein Grund, warum der Bestand dieser Vögel in den zurückliegenden Jahren ständig zurückgeht.