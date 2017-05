Naturschutzfonds-Bilanz: Fledermäuse und Meißner Burgberg

erschienen am 17.05.2017



Dresden (dpa/sn) - Der Sächsische Naturschutzfonds hat in den 25 Jahren seines Bestehens rund 1400 Hektar in ökologisch sensiblen Bereichen erworben und damit langfristig gesichert. Die Flächen erstreckten sich von der Oberlausitz bis zum Vogtland, vom Leipziger Neuseenland bis zu den Hochmooren im Erzgebirge, teilte die Landesstiftung Natur und Umwelt als Fondsverwalterin am Mittwoch in einer Jubiläumsbilanz mit. Seit 1992 wurden daraus mit 1,9 Millionen Euro Projekte gefördert, darunter die Wiederherstellung des Terrassenweinberges am Meißner Burgberg, die Entwicklung des Schlossparks Wechselberg oder die Bergbaufolgelandschaften. Die älteste Mitmach-Aktion «Fledermaus komm ins Haus» hat bisher 800 Teilnehmer, über die jüngste «Puppenstuben gesucht» wurden rund 150 Schmetterlingswiesen gefunden.

Der Naturschutzfonds speist sich aus Mitteln einer Ausgleichsabgabe im Zuge baulicher Eingriffe in Natur und Landschaft. Daraus werden dann mit möglichst nahem örtlichen Bezug Vorhaben zu Naturschutz und Landschaftspflege gefördert wie Gewässersanierung, Anpflanzungen oder Aufwertung geschützter Biotope.