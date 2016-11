Nebel und Frost am Wochenende: Schnee auf Brocken erwartet

erschienen am 25.11.2016



Leipzig (dpa) - In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bleibt es am Wochenende kalt. Am Sonnabend ist vor allem in den Morgen- und Abendstunden mit dichtem Nebel zu rechnen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag mitteilte. Die Temperaturen sollen bis knapp über den Gefrierpunkt steigen. In der Nacht zu Sonntag frischt der Wind auf und löst den Nebel. Auf dem Brocken und im Oberharz rechnet der Experte daher schon am Sonntagmorgen mit Schneefall. Im Laufe des Sonntags wird es zudem merklich kälter, die Temperaturen liegen dann im Minusbereich. In der Nacht zu Montag soll es auch im Tiefland zu Frost kommen. Mit Schnee ist laut DWD in den niedrigeren Regionen eher nicht zu rechnen.