Neu-Nationalspieler Demme: Werde im Training alles zeigen

erschienen am 17.05.2017



Leipzig (dpa) - Nach seiner überraschenden Nominierung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat Diego Demme von RB Leipzig ein klares Ziel: Der Deutsch-Italiener will auch spielen und mit Leistung überzeugen. «Ich möchte natürlich nicht nur auf der Bank sitzen. Deshalb werde ich im Training alles zeigen und versuchen, mich anzubieten», sagte Demme am Mittwoch nach dem Training für das Saisonabschlussspiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky live). Der Anruf von Co-Trainer Thomas Schneider sei erst am Mittwochmittag während des Essens mit seiner Freundin bei ihm eingegangen.

Noch am Abend wolle er mit seinem Teamkollegen Timo Werner, der ebenfalls nominiert wurde, über die Nationalmannschaft sprechen. Seinen Urlaubsplan habe er bereits spontan geändert. Nach dem Saisonfinale geht es eine Woche nach Italien, dann zur Nationalmannschaft. «Gebucht war zum Glück noch nichts fest. Ich bin mächtig stolz, dass ich dabei sein kann», sagte Demme.

2014 war er vom SC Paderborn zu RB Leipzig in die 3. Liga gewechselt. Seither ist er einer der Leistungsträger im Team. «Aber ohne die Mannschaft und ihre tolle Saison wäre ich nie in den Fokus von Joachim Löw gerückt», betonte der 25 Jahre alte Dauerläufer im defensiven Mittelfeld.