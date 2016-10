Neubau der TU Dresden soll Exzellenzstatus sichern

erschienen am 21.10.2016



Dresden (dpa/sn) - 5100 Quadratmeter für die Forschung: Die Technische Universität Dresden hat am Freitag den Bau eines neuen Gebäudes gefeiert. Das «Center for Advancing Electronics Dresden» (cfaed) bekommt einen Neubau, der den Status der Technischen Universität Dresden als Exzellenzuniversität sichern soll. «Die Investition des Freistaats in diese Baumaßnahme ist ein klares Bekenntnis, dass die Spitzenforschung auch zukünftig unterstützt wird, damit Sachsens Forscher ihren exzellenten Status erhalten können», erklärte Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD) beim Richtfest.

Das cfaed gehört zu einem von zwei sogenannten Exzellenzclustern, mit denen sich die TU Dresden um den Status als Exzellenzuniversität beworben hat. Forschungsschwerpunkte sind effiziente Schaltungen oder Halbleitertechnologien, die möglichst wenig Strom verbrauchen. Nach Angaben des sächsischen Finanzministeriums betragen die Kosten für das Projekt rund 36 Millionen Euro, gefördert wird der Bau aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung.