Neue «Aktenzeichen XY»-Spezialausgabe zu Verschwundenen

erschienen am 26.05.2017



Mainz/Leipzig (dpa/sn) - «Aktenzeichen XY ... ungelöst» widmet Verschwundenen erneut eine Spezial-Ausgabe. Gemeinsam mit Moderator Rudi Cerne bitten betroffene Familien und Freunde - darunter aus Sachsen - die Zuschauer am Mittwoch (31. Mai, 20.15 Uhr) in der Live-Sendung um Mithilfe, wie das ZDF am Freitag mitteilte.

Die Polizei sucht diesmal unter anderem nach der Altenpflegerin Cordula aus der Umgebung von Leipzig, die 1993 im Alter von 22 Jahren auf dem Weg zu einer Party verschwunden ist, zu der sie trampen wollte. Der 23-jährige Autist Arian aus Wien verschwand ohne jeden Hinweis im November 2015 aus einem Betreuungszentrum in der österreichischen Hauptstadt. Die Spur des 24-jährigen Austauschstudenten Carlos verliert sich 2015 bei einer Europareise auf dem Weg nach Berchtesgaden.

Der Sender zeigt «Wo ist mein Kind?» bereits zum achten Mal. Darin geht es insbesondere um verschwundene junge Erwachsene und vermisste Kinder.