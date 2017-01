Neue Bildungsempfehlung bringt Gymnasien an Aufnahmegrenze

Bisher bestimmte der Freistaat den Schulwechsel nach der 4. Klasse. Das hat ein Gericht gekippt. Jetzt entscheiden andere.

Von Uwe Kuhr

erschienen am 02.01.2017



Dresden. Die von der CDU/SPD-Koalition in Sachsen angekündigte neue Bildungsempfehlung wird das Schulsystem gehörig verändern. Darüber sind sich Bildungsexperten und Berufsverbände einig. Da nun durch Richterentscheid die Eltern das letzte Wort über den Bildungsweg ihrer Kinder haben und nicht mehr wie bisher die Schulen, wird die Zahl der Gymnasialschüler dauerhaft zusätzlich steigen. Die Entscheidung steht im Freistaat nach der vierten Klasse an. Die erste Bildungsempfehlung der neuen Art soll es Anfang März geben.

Den Weg für den Kurswechsel hatte das sächsische Oberverwaltungsgericht im Oktober geebnet. Die Richter erklärten die bisherige Praxis des Kultusministeriums für verfassungswidrig. Bisher galt in Sachsen als Voraussetzung für einen Wechsel von der Grundschule ans Gymnasium ein Notendurchschnitt von mindestens 2,0 in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachkunde. Daraus resultierte eine verpflichtende Bildungsempfehlung, die nach Ansicht des Gerichts das garantierte Erziehungsrecht der Eltern einschränke. Per Gesetz müsse der Elternwille gestärkt werden. Inzwischen hat ein Gesetzentwurf die ersten parlamentarischen Hürden genommen, Anfang Februar soll er beschlossen werden.

Derzeit wechseln 47 Prozent der jährlich fast 29.000 Viertklässler an öffentlichen Grundschulen - also rund 13.500 - an die höhere Schulart. 53 Prozent lernen weiter in der Oberschule. Nach Erfahrungen aus anderen Bundesländern, wo die Bildungsempfehlung bereits gelockert wurde, steige die Quote der Entscheidungen fürs Gymnasium bis zu zehn Prozent, sagte Sabine Friedel, Bildungspolitikerin der SPD-Landtagsfraktion. Damit könnten bis zu 1500 Kinder mehr als bisher zu diesem Schultyp tendieren.

Sachsen hat derzeit noch 155Gymnasien. "Die Neuregelung stellt besonders die Ballungszentren Dresden und Leipzig vor Kapazitätsprobleme", sagt Frank Haubitz, Landeschef des Philologenverbands, der vor allem die Gymnasiallehrer vertritt. Die Wechselquote zu den Gymnasien liegt in den Großstädten bereits weit über Landesdurchschnitt, in Dresden bei 57 Prozent. "Die Häuser sind voll", sagt er. "Wir erwarten große Probleme." Außerdem würden die für den Fachkräftebedarf der Wirtschaft wichtigen Oberschulen erneut geschwächt.

"Wir erwarten mehr Schüler, aber keinen ausgesprochenen Run auf die Gymnasien", sagte Dirk Reelfs, Sprecher des Kultusministeriums. Zunächst gebe es weiter eine Bildungsempfehlung der Schule. Maßstab bleibe ein Durchschnitt von mindestens 2,0. Über die Empfehlung könnten sich Eltern künftig in jedem Fall hinwegsetzen, wofür es aber einige Hürden zu nehmen gelte. "Das Verfahren ist recht aufwendig", räumte Reelfs ein. Zuvor müsse sich das Kind einer Leistungsprüfung unterziehen. Sie bilde die Grundlage für ein obligatorisches Beratungsgespräch mit den Eltern.

Die Bildungspolitikern Petra Zais (Grüne) kritisiert diesen Hürdenlauf für die Eltern. "Das Verfahren ist zu bürokratisch und findet nicht auf Augenhöhe statt", sagte sie. Kritik kommt auch von Juristen. Nach dem Gesetzentwurf entscheide in letzter Instanz "der Schulleiter im Rahmen der verfügbaren Ausbildungsplätze", ob es zur Aufnahme am Wunschgymnasium kommt.