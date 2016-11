Neue Frauenkirchenpfarrerin Behnke stellt sich vor

erschienen am 18.11.2016



Dresden (dpa) - Die künftige Dresdner Frauenkirchen-Pfarrerin Angelika Behnke stellt sich heute den Fragen der Journalisten. Die 43-Jährige ist die erste Frau in diesem Amt an Dresdens bekanntester Kirche. Am 27. November soll sie mit einem Festgottesdienst eingeführt werden. Die aus Brandenburg stammende Theologin folgt Holger Treutmann, der seit Anfang Februar Sender- und Rundfunkbeauftragter der Landeskirche beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) ist. Eine weiter Pfarrstelle an der Frauenkirche hat Sebastian Feydt.

In Dresden soll sie die Seelsorgearbeit leiten, mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, ökumenische Kontakte und die Friedensarbeit pflegen, vor allem in der Nagelkreuzgemeinschaft - einem weltweiten Netzwerk für Frieden und Versöhnung. Die Landeskirche setzt dabei auf Behnkes Erfahrungen «an Schnittpunkten zwischen Kirche und Gesellschaft», wie Superintendent Christian Behr erklärte.