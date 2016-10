Neue Klinik für Ältere mit psychischen Problemen eingeweiht

erschienen am 28.10.2016



Dresden (dpa) - In Anwesenheit von Bischof Heinrich Timmerevers ist in Dresden ein Klinikanbau für psychiatrische Alterserkrankungen eingeweiht worden. Der Caritasverband des Bistums Dresden-Meißen investierte laut einer Mitteilung 4,8 Millionen Euro in die Erweiterung seines Fachkrankenhauses für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie. Zwei Drittel der Baukosten steuerte der Freistaat bei.

Der Anbau mit Station und Tagesklinik entspanne die beengten Platzverhältnisse, die den Krankenhausbetrieb behinderten, hieß es zur offiziellen Inbetriebnahme am Freitag. Insgesamt stehen den Angaben zufolge nun sieben Stationen mit insgesamt 155 Betten zur Verfügung. Jährlich werden in St. Marien 3300 Patienten stationär sowie 5800 Menschen in der Ambulanz behandelt.