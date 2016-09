Neue Produktionshalle fÃ¼r Herrnhuter Sterne

Neue Produktionshalle für Herrnhuter Sterne

erschienen am 19.09.2016



Herrnhut (dpa/sn) - Die Herrnhuter Sterne GmbH in Ostsachsen baut wegen steigender Nachfrage im In- und Ausland aus. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, soll Anfang 2017 eine 900 Quadratmeter große Lager- und Produktionshalle hinzukommen. Dafür fließen rund 1,7 Millionen Euro an Investitionen, fünf Arbeitsplätze kommen hinzu. Die Erweiterung sei notwendig, um der Entwicklung des Unternehmens gerecht zu werden, sagte Geschäftsführer Oskar Scholz.

2018 wollen die Herrnhuter zudem neue Maschinen für die Produktion der Kunstoff-Sterne anschaffen. Eigenen Angaben zufolge verkauft das Unternehmen mit derzeit 85 Beschäftigten rund 600 000 Sterne weltweit.

Die gezackten Schmuckstücke gibt es in verschiedenen Größen und Farben. Die Tradition hat ihren Ursprung Überlieferungen zufolge in einer Internatsschule der Herrnhuter Brüdergemeine. Aus dem Jahr 1887 stammt ein Beleg, wonach ein Lehrer in Kleinwelka bei Bautzen mit seinen Schülern in der Adventszeit Sterne aus Papier bastelte.