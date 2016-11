Neuer Arbeitsamts-Chef gibt Arbeitsmarktzahlen bekannt

25.10.2016

freiepresse.de

Sachsen

David Ebener

Fall Peggy: Anwalt will Antrag im NSU-Prozess stellen

Die DNA-Spur des mutmaßlichen NSU-Terroristen Böhnhardt am Fundort von Peggys Leiche hat für Aufregung gesorgt. Erstmals seit dem Fund geht der Münchner Prozess um die NSU-Mordserie am Mittwoch weiter. Ein Opferanwalt will den brisanten Komplex da ansprechen. weiterlesen