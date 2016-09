Neuer Direktor fÃ¼r das Naturkundemuseum Leipzig

Neuer Direktor für das Naturkundemuseum Leipzig

erschienen am 27.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Ronny Maik Leder wird neuer Direktor des Leipziger Naturkundemuseums. Er trete das Amt am 1. Dezember an, teilte die Stadt Leipzig am Dienstag mit. Leder (Jahrgang 1977) habe sich gegen 38 Bewerber durchsetzen können, von denen 7 in die engere Wahl gekommen seien. Er ist derzeit als Direktor am Museum of Natural History an der Universität Florida tätig. Leder studierte an der Uni Leipzig Geologie und Paläontologie. Er löst Rudolf Schlatter ab, der Anfang 2014 mit 65 Jahren in den Ruhestand gegangen war.

Das Museum ist rund 100 Jahre alt und befasst sich unter anderem mit der geologischen Entwicklung des Südraumes Leipzig in den vergangenen 50 Millionen Jahren und dem Landschaftswandel nach der Beendigung des Kohleabbaus Anfang der 1990er Jahre.