Neuer Sternekoch Liebisch hat ehrgeizige Ziele

erschienen am 02.12.2016



Kirschau (dpa/sn) - Für Philipp Liebisch, Küchenchef des Restaurants «Juwel» in Kirschau im Landkreis Bautzen, hat sich mit dem ersten Michelin-Stern ein Traum erfüllt. «Es ist eine tolle Anerkennung für harte Arbeit», sagte der frischgebackene Sternekoch. Seit Januar habe er intensiv auf dieses Ziel hingearbeitet. Im neuen Michelin-Führer habe er gleich die Seite aufgeschlagen, «damit ich es endlich schwarz auf weiß sehe». Auf den Lorbeeren ausruhen kommt für den ehrgeizigen 35-Jährigen nicht in Frage, er will mehr: Er hat den zweiten Stern fest im Blick. «Wenn man antritt, möchte man gewinnen.»

Mitte November hatte schon der Gault&Millau das «Juwel» als Newcomer gewürdigt und dafür 16 von 20 möglichen Punkten für «hohe Kochkunst und Kreativität» vergeben und die «ausgefeilte, geschmacksstarke Küche» gelobt. Seitdem habe sich auch die Nachfrage aus dem nahen Tschechien und Polen deutlich erhöht, berichtete Liebisch. Für seine Kreationen reisen regelmäßig Gourmets aus Dresden, Leipzig und sogar Berlin in das idyllisch gelegene Hotel.