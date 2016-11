Neues Institut soll eng mit Mittelstand kooperieren

Wissenschaft und Wirtschaft werten die Ansiedlung eines neuen Softwareinstituts in Dresden als Erfolg. Es gibt aber auch große Erwartungen.

erschienen am 11.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Die sächsische Wirtschaft hat eine enge Kooperation des neuen Software-Institutes des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit dem Mittelstand angemahnt. Die Verwertung öffentlicher Forschungsergebnisse in den sächsischen Firmen sei bisher unter den Erwartungen geblieben, teilte die Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft am Freitag in Dresden mit. Das Wirtschaftsministerium hatte am Donnerstag die Ansiedlung des Institutes angekündigt.

Der Rektor der Technischen Universität (TU), Hans Müller-Steinhagen, bezeichnete die Entscheidung für das Institut in Dresden als «Erfolg und Bereicherung» für Sachsen. Das sei eine weitere Bestätigung der Exzellenz der TU. Die Universität könne auf jahrelange und erfolgreiche wissenschaftliche Aktivitäten in den Bereichen Softwareentwicklung, Hochleistungsrechnen, Big-Data, 5G-Lab, Internet der Dinge oder Sicherheit im Internet aufbauen.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte am Donnerstag grünes Licht für das Institut gegeben. Im Landeshaushalt 2017/18 - der noch beschlossen werden muss - sind laut sächsischem Wirtschaftsministerium dafür 5 Millionen Euro pro Jahr vorgesehen. Den Angaben zufolge hat der Haushaltsausschuss des Bundestages zusätzliche Mittel in Höhe von 42 Millionen Euro für sechs neue DLR-Institute beschlossen. Auf Sachsen entfallen demnach 7,5 Millionen Euro. Der Haushalt muss noch vom Bundestag gebilligt werden.