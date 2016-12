Neun Menschen bei Brand in Leipzig verletzt

erschienen am 31.12.2016



Leipzig (dpa/sn) - Bei einem Brand in Leipzig sind neun Menschen verletzt worden. Das Feuer brach aus bisher ungeklärter Ursache am Freitag im Keller eines Mehrfamilienhauses aus, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Rettungskräfte brachten elf Bewohner in Sicherheit. Neun Menschen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.