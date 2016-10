Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen Erfolg für Kommunen

erschienen am 26.10.2016



Neustadt/Sachsen (dpa/sn) - Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) hat die Einigung bei der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen als Erfolg für die Kommunen bezeichnet. Der durch das Auslaufen des Solidarpakts II 2019 befürchtete «tiefe Einschnitt» sei abgewendet worden, sagte er am Mittwoch bei der Mitgliederversammlung des Sächsischen Städte- und Gemeindestages in Neustadt/Sachsen. Die «gute finanzielle Basis» werde man nun gemeinsam nutzen, um Sachsen weiter voranzubringen. «Das gilt vor allem für Bildung und Sicherheit.»

Tillich verwies auf die Verhandlungen über den kommunalen Finanzausgleich für die kommenden zwei Jahre. Dabei seien für die Kommunen in jedem Jahr rund 400 Millionen Euro mehr als 2015 und 2016 vorgesehen.