Niedrigwasser auf der Elbe bremst Binnenschifffahrt aus

erschienen am 30.08.2016



Dresden (dpa/sn) - Das anhaltende Niedrigwasser bremst die Schifffahrt auf der Elbe aus. Seit mittlerweile drei Wochen sei die Berufsschifffahrt eingestellt, sagte Frank Thiele von der Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) am Dienstag. Betroffen sind unter anderem die Elbe-Projekt-Linie sowie die Elbe-Container-Linie, die von Sachsen nach Hamburg fährt. Vereinzelt gebe es Engpässe beim Transport von Schrott oder Flussspat, der nur zum Teil auf die Schiene verlegt werden könne. Am Pegel Dresden wurde am Dienstag ein Wasserstand von 61 Zentimetern gemessen, normal sind zwei Meter. Zum SBO gehören die Häfen in Dresden, Riesa und Torgau, Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt und Mühlberg in Brandenburg sowie die tschechischen Häfen in Děčín und Lovosice.