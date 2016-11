Notlage vorgetäuscht: Haftstrafe nach Überfall

erschienen am 11.11.2016



Bautzen (dpa/sn) - Er täuschte eine Notlage vor und raubte einem Ehepaar das Auto. Dafür hat das Amtsgericht Bautzen den 23-Jährigen am Freitag unter anderem wegen Raubes und Körperverletzung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Außerdem muss der Mann je 1000 Euro an die beiden Geschädigten zahlen. Ein im Gericht vorgeführter Film zeigte, wie er am 21. Juni am Straßenrand in Wilthen (Landkreis Bautzen) lag. Ein Anwohner hatte das Video aufgenommen.

Als das Ehepaar anhielt, um ihm zu helfen, sprang er auf und fuhr mit deren Auto davon. Laut Anklage verursachte er damit außerhalb des Ortes einen Unfall und beging Fahrerflucht. Das Ehepaar war bei dem Versuch verletzt worden, den Dieb zu stoppen.

Der Angeklagte gab die Vorwürfe zu. Er erklärte, Marihuana geraucht und sich dann verfolgt gefühlt zu haben. Ein Gutachter bestätigte, dass nach Cannabis-Konsum akute Angstzustände möglich sind. Das Gericht ging daher von einer verminderten Schuldfähigkeit aus. Der 23-Jährige befindet sich seit dem 22. Juni in Untersuchungshaft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.