Notlandung mit Ultraleichtflugzeug endet glimpflich

erschienen am 16.12.2016



Elsterheide (dpa/sn) - Unverletzt und mit dem Schrecken ist ein 74-jähriger Pilot davongekommen, als er am Freitagnachmittag mit seinem Ultraleichtflugzeug nahe Elsterheide (Landkreis Bautzen) notlandete. Aus noch unbekannter Ursache sei zuvor der Motor ausgefallen, teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Bei der danach eingeleiteten Notlandung habe die Maschine schnell an Höhe verloren und außerhalb der Start- und Landebahn des Flugplatzes Nardt auf einer Wiese neben der Bundesstraße 96 aufgesetzt. Dabei wurden den Angaben zufolge die rechte Tragfläche und das Fahrwerk beschädigt. Der Sachschaden soll einige tausend Euro betragen.