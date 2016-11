Notunterkünfte für den Winter gerüstet

erschienen am 12.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Notunterkünfte für Menschen ohne Wohnung in Sachsen sind für die kalten Wintermonate gerüstet. Schon seit Anfang November haben die ersten von ihnen geöffnet, ergab eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa. Die Nachfrage ist groß. Schon im vergangenen Jahr hatte etwa das Nachtcafé der Dresdner Kirchgemeinden zeitweise die Kapazitätsgrenze erreicht und musste schließen. Auch die Stadtverwaltungen haben sich vorbereitet. Laut Diakonie nimmt die Wohnungsnot in Sachsen immer mehr zu. Das Land will deshalb den sozialen Wohnungsbau ankurbeln.