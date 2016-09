Nur noch halb so viele AsylplÃ¤tze

Nur noch halb so viele Asylplätze

Dauerhaft will das Land nur noch acht Erstaufnahmen mit etwa 5100 Plätzen vorhalten. Nicht alle freuen sich über die Pläne.

Von Tino Moritz

erschienen am 20.09.2016



Dresden. Die Zeiten ändern sich. Zwar hat es gestern mal wieder Kritik an der Informationspolitik sächsischer Behörden zu den Asylunterkünften gehagelt. Nur, dass die Absender anders als vor einem Jahr weder Bürgermeister noch Anwohner waren, die über die zuvor unangekündigte Öffnung neuer Asylunterkünfte schwer verärgert waren.

Dieses Mal war das Deutsche Rote Kreuz Beschwerdeführer - und nicht die Öffnung, sondern die Schließung von Asylunterkünften der Grund. Weil seit Monaten vergleichsweise wenig Flüchtlinge nach Deutschland kommen, legt der Freistaat zwölf seiner bisherigen Erstaufnahmeeinrichtungen spätestens zum Jahresende dauerhaft still.

Sieben davon stehen schon jetzt leer, anders als zwei in Leipzig, eine in Meerane und die Chemnitzer Erstaufnahmen in Einsiedel und am Kaßberg. Sie sollen, genauso wie die Unterkunft in Chemnitz-Bernsdorf, bereits spätestens zum 31. Oktober außer Betrieb genommen werden.

Bernsdorf allerdings soll, genauso wie zwei Standorte in Leipzig und einer in Dresden mit zusammen 2400 Plätzen, im "Stand-By"-Modus verharren, um im Bedarfsfall spätestens nach zwei Wochen wieder als Erstaufnahme zur Verfügung zu stehen. Innenminister Markus Ulbig (CDU) stellte die neue Anpassung als Abwägungsprozess dar. Einerseits braucht der Freistaat genügend Kapazitäten - die sich angesichts der ausbleibenden Flüchtlingsprognosen des Bundes schwer vorhersagen lassen. Andererseits muss Sachsen wirtschaftlich bleiben, da ansonsten der Landesrechnungshof unangenehme Fragen stellen dürfte.