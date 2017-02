Oberbürgermeister fordert zügigen Ausbau der Bundesstraße 169

01.02.2017

freiepresse.de

Mittweida

Falk Bernhardt

Im Kreißsaal bleiben die Lichter an

Mittweida. Immer mehr Geburts- stationen in ländlichen Regionen stehen vor dem Aus. Gegen den Trend sieht sich das Mittweidaer Krankenhaus in der Abteilung sicher aufgestellt. Laut Krankenhausgesellschaft sind die Wege für Schwangere in Mittelsachsen noch nicht zu lang. weiterlesen