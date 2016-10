Obergrenze für bezahlbare Wohnungen: 6,50 Euro

erschienen am 26.10.2016



Dresden (dpa/sn) - In Sachsen haben vor allem Rentner und Alleinerziehende Probleme, bezahlbare Wohnungen zu finden. «Die Klientel ist da und sichtbar», sagte der Chef des Verbandes der Wohnungsgenossenschaften in Sachsen (VSWG), Axel Viehweger, am Mittwoch. Laut einer aktuellen Untersuchung des Verbandes liegt die «absolute Obergrenze» für den Großteil der Bevölkerung bei einer Kaltmiete von 6,50 Euro pro Quadratmeter. Für Neubauvorhaben sieht der VSWG einen Wert von 8,50 Euro als bezahlbar an. Der Verband hat für 18 Fallgruppen untersucht, wie teuer bezahlbarer Wohnraum sein darf - abhängig von Faktoren wie Einkommen, Wohnungsgröße und die im Haushalt lebende Personen.