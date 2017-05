Offensivspektakel: RB Leipzig spielt in Frankfurt auf Sieg

erschienen am 18.05.2017



Leipzig (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat für das letzte Saisonspiel am Samstag bei Eintracht Frankfurt (15.30/Sky Live) ein ähnliches Offensivspektakel angekündigt wie zuletzt beim 4:5 gegen den FC Bayern München. Trainer Ralph Hasenhüttl sagte am Donnerstag, den Zuschauern werde noch einmal einiges geboten. «Wir wollen mit einem Sieg und damit einem guten Gefühl aus der Saison gehen, die Eintracht will sich noch einmal Selbstbewusstsein für das Pokalfinale holen. Das verspricht einiges», betonte der Österreicher.

Verzichten muss er auch beim Bundesliga-Finale auf Innenverteidiger Willi Orban, dessen Verletzung noch nicht auskuriert ist. Auch der nach einem Kreuzbandriss im Aufbautraining stehende Lukas Klostermann werde nicht zum Kader gehören. Ob die Top-Formation auflaufen wird oder einige Spieler der zweiten reihe Einsatzmöglichkeiten bekommen, ließ Hasenhüttl offen.

«Oliver Burke ist noch einmal ein Kandidat für die Startformation, vielleicht lasse ich Defensivallrounder Bernrado auf einer anderen Position ran. Unsere beiden Nationalspieler Timo Werner und Diego Demme sollen sich nicht unbedingt noch weh tun», meinte der Trainer.

Über das Personal für die nächste Saison wollte Hasenhüttl nicht sprechen. «Vielleicht will der eine oder andere Spieler, der nicht so viele Einsatzzeiten hatte, weg», sagte er. «Aber wir schicken niemanden weg. In der kommenden Saison werden auch die häufiger spielen, die zuletzt nicht so zum Zuge kamen, weil wir mehr rotieren werden.»